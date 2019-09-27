Son Dakika Haberleri: Tatvan'da sahte para operasyonu
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Tatvan'da sahte para operasyonu

1 saat önce

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, 3 şüphelinin ev ve araçlarında 12 bin 300 TL sahte para ele geçirildi.

Tatvan'da sahte para operasyonu, System.String[]

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, 3 şüphelinin ev ve araçlarında 12 bin 300 TL sahte para ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler yakalanarak, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan'da kimlikleri tespit edilen 3 şüphelinin ev ve araçlarında sahte para olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, E.Ç, M.G ve S.E'nin araç ve evlerinde arama yaptı. Aramalarda, 50 TL'lik banknotlar halinde 12 bin 300 TL sahte para bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:44 Kaynak: DHA
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