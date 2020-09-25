Tatvan'da, şarampole devrilen kamyonetin sürücü öldü - Son Dakika

Tatvan'da, şarampole devrilen kamyonetin sürücü öldü
Tatvan karayolunda, kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü İsa Can Söyü (20), hayatını kaybetti.
Tatvan karayolunda, kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü İsa Can Söyü (20), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Bitlis- Tatvan karayolu üzerinde meydana geldi. Tatvan'dan Bitlis istikametine giden İsa Can Söyü yönetimindeki 13 AP 280 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada Söyü olay yerinde hayatını kaybetti. Söyü'nün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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