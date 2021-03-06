KAHRAMANMARAŞ - Tatvan'da şehit olan Astsubay Üstçavuş Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı (3) - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Tatvan'da şehit olan Astsubay Üstçavuş Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı (3)

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Son Dakika

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme

Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu

Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi

Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı

'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?

Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar

Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı