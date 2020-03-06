Tatvan'da şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'da şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu - Son Dakika

Tatvan'da şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde şehitler için Mevlid-i Şerif okutulup, Suriye'de ve yurt içinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarına katılan askerler için dua yapıldı.

Tatvan'da şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde şehitler için Mevlid-i Şerif okutulup, Suriye'de ve yurt içinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarına katılan askerler için dua yapıldı.


Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi ve aynı zamanda Tatvan Gönül Elçileri İlçe Temsilcisi Arzu Özkan tarafından organize edilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından, tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okunarak, gerek Suriye'de gerekse yurt içinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarına katılan askerler için dua yapıldı.


Mevlit programı sonrasında Arzu Özkan tarafından şehit eşlerine hediyeler takdim edildi.


Programa katılan şehit aileleri, Arzu Özkan'a teşekkürlerini ileterek, "Her daim kahraman ordumuzun yanındayız. Allah evlatlarımızı korusun, onlara güç versin. Devletimiz ne zaman çağırırsa kadın halimizle bile cepheye gitmeye hazırız" dediler.


Düzenlenen programa, protokol üyelerinin eşleri ile şehit ve gazi aileleri katıldı. - BİTLİS

Suriye, Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:55 Kaynak: İHA
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