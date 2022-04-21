Tatvan'da semazen gösterisi ve ilahi konseri - Son Dakika

Tatvan Belediyesi tarafından ramazan etkinlikleri kapsamında semazen gösterisi ve ilahi konseri düzenlendi.
İlçedeki Fuar Kongre Merkezi'nde kadın ve çocuklara yönelik düzenlenen etkinliğe, şair Dursun Ali Erzincanlı ve ilahi sanatçısı Recep Arslan katıldı.
Şiir dinletisi ve semazen gösterisiyle başlayan program, ilahi konseriyle devam etti.
Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ramazan ayı etkinliklerinin devam edeceğini belirterek, katılımcılara ve programda emeği geçenlere teşekkür etti.
Etkinliğe katılanlara ikramda bulunuldu.
Kaynak: AA
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