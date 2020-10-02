Tatvan'da semt sahaları kuruluyor - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 semt sahasının yapımına başlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, semt sahalarının kısa sürede tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Gençlerin sahalarda daha eğlenceli vakit geçireceğini aktaran Geylani, şunları kaydetti:

"Şehrimizin üç ayrı noktasına sentetik çim saha yapımı ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığımız, İl Özel İdaremiz ve belediyemizin yaptığı anlaşma neticesinde imalatlara ve çalışmalara başlandı. Bunlardan bir tanesi de Pınarbaşı Mahallemiz. Diğer semt sahası ise Sosyal Mahallesi'nde yapılıyor. Çocuklarımızın güvenle oynayacağı bu alanlarımız ile mahallelerimizi yeni yaşam alanlarına kavuşturuyoruz."