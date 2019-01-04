Son Dakika Haberleri: Tatvan'da "Sigara Bırakma" Kampanyası

Tatvan'da "Sigara Bırakma" Kampanyası

41 dakika önce

Tatvan ilçesindeki özel bir hastanede sigara bırakma kampanyası başlatıldı.

Tatvan'da
Tatvan ilçesindeki özel bir hastanede sigara bırakma kampanyası başlatıldı.

Hastane Başhekimi Uz. Dr. Mahmut Taşdemir, yaptığı açıklamada, sigaranın çevre, toplum ve halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Hastane personeline yönelik sigara bırakma kampanyası başlattıklarını anlatan Taşdemir, şöyle konuştu:

"Hastane personelinin tümünü kapsayan bu uygulamayla sigara kullanma alışkanlığını aşağı seviyelere indirmeyi amaçlıyoruz. Bununla ilgili ödüllendirme girişimlerimiz de oldu. Hiç sigara kullanılmayan servislerdeki çalışanları ödüllendiriyoruz." dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi hemşiresi Beyhan Ülgen de uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:18 Kaynak: AA

Tatvan, Güncel
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