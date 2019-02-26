Tatvan'da Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
46 dakika önce
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir evde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.
Bitlis
'in Tatvan
ilçesinde bir evde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.
Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince M.A. adlı şahsın evine yapılan operasyonda, 1 adet AK-47 Kalaşnikof
marka uzun namlulu silah, 2 adet şarjör ve bu silaha ait 45 adet fişek ele geçirildiği bildirildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:52 Kaynak: İHA
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