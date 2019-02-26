Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Tatvan'da Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

46 dakika önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir evde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.

Tatvan'da Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir evde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince M.A. adlı şahsın evine yapılan operasyonda, 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 2 adet şarjör ve bu silaha ait 45 adet fişek ele geçirildiği bildirildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:52 Kaynak: İHA

Bitlis, Tatvan, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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