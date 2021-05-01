Son dakika haberleri... Çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 15 yaşındaki Y.E.Y. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince mahalle ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.
Kaynak: AA
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