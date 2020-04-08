Tatvan'da sokak hayvanları için yem ve mama bırakıldı - Son Dakika

Tatvan Belediyesi, sokak hayvanları için belirli noktalara yem ve mama bıraktı.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarını da olumsuz etkilediği söyledi.

Yaşam koşullarının değişmesi ve yiyecek, içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi gibi nedenlerden dolayı sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını belirten Geylani, şunları kaydetti:

"Biz de ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla, bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirleri almaya başladık. Park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarından tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakmaya başladık. Bu çalışmamız düzenli olarak da devam ediyor."