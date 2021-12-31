Tatvan'da sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma çalışması sürüyor - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Belediyenin veterinerlerinden oluşan ekip, ilçe merkezi ve çevre köylerdeki sokak hayvanlarının kısırlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi Veterineri Teknikeri Ömer Atış, yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve aşılanması çalışması yürüttüklerini söyledi.

Yaralı hayvanları da merkezde tedavi ettiklerini anlatan Atış, şöyle dedi:

"Yaralı ve hasta hayvan sahipli ise tedavi sonrası sahibine teslim ediyoruz, sahipsiz ise sağlıklı bir şekilde aldığımız yere tekrar geri bırakıyoruz. Hayvansever ve gönüllüler de yaptığımız bu çalışmaları takip ediyor ve destek veriyor. Burada son bir yılda bin 721 sokak hayvanının bakım ve tedavisi yapıldı. Kış aylarından dolayı sıklaştırdığımız sokak hayvanları ve yabani hayvanlar için doğaya yem bırakma çalışmalarını sürdürüyoruz. Sahipli veya sahipsiz tehlike arz eden hayvan yoktur."