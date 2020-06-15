Tatvan'da sondaj çalışması başlatıldı - Son Dakika

Tatvan Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi'nde yeni bir içme suyu için sondaj çalışması başlattı.

Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Tatvan, Bitlis ve Muş yol ayrımının olduğu bölgede başlatılan çalışmayla 120 metre derinlikten su çıkartılması planlanıyor.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaptığı açıklamada, söz konusu bölgede önceki yıllarda sondaj ile içme suyu temin edildiğini ve halkın hizmetine sunulduğunu söyledi.

Bir süre önce Rahva bölgesinin imara açtıklarını belirten Geylani, "İmara açılan alanların içme suyu ihtiyacını şimdiden çözüyoruz. Bu kapsamda ikinci sondaj çalışması ile Tatvan, Bitlis, Muş yol ayrımın bulunduğu bölgede yapılaşmaların artmasına karşı önceden tedbirimizi alıyoruz." diye konuştu.