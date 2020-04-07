Tatvan'da sosyal mesafenin korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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Tatvan'da sosyal mesafenin korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor
6 saat önce
Tatvan Belediyesi, koronavirüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla ilçe sakinlerinin sıraya girdikleri yerlerde birbirlerine en az 3 adım mesafe bırakmasını sağlayacak zemin çıkartmaları yapıştırdı.
Tatvan Belediyesi, koronavirüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla ilçe sakinlerinin sıraya girdikleri yerlerde birbirlerine en az 3 adım mesafe bırakmasını sağlayacak zemin çıkartmaları yapıştırdı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, virüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla insanların birbirlerinden en az 3 adım uzakta durması gerektiğinin hatırlatıldığı çıkartmaların ilçe genelinde yoğun kullanılan yerlere yapıştırılmasına başlandı.
"Sosyal mesafemizi koruyalım, 3 adım yeterli" yazılı çıkartmalarla vatandaşlar arasındaki gerekli mesafenin korunması hedefleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:20 Kaynak: AA
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