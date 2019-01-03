Tatvan'da Spor Salonu ve Atölye Açılışları

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapımı tamamlanan Van Gölü İlk ve Ortaokulunun kapalı spor salonu, kütüphane ve çalışma atölyeleri törenle açıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapımı tamamlanan Van Gölü İlk ve Ortaokulunun kapalı spor salonu, kütüphane ve çalışma atölyeleri törenle açıldı.



İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kurum amirleri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen program kapsamında Van Gölü İlk ve Ortaokulunun sanat atölyesi, fen laboratuarı, kütüphane ve kapalı spor salonunun açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelelerinin kesilmesinin ardından Kaymakam Mehmet Ali Özkan, davetlilerle birlikte spor salonu, kütüphane ve çalışma atölyelerini gezerek, bilgi aldı.



Spor salonu açılışının ardından salonda spor yapan öğrencilerle de yakından ilgilenen Kaymakam Özkan, açılışı gerçekleştirilen spor salonu, kütüphane ve çalışma atölyelerinin hayırlı olmasını dileyerek, açılmasına katkı sunan ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.



Okul Müdürü Şahin Ballıkaya ise, okul bünyesinde açılan sanat atölyesi, fen laboratuarı, kütüphane ve kapalı spor salonunun kurumların ve öğrenci velilerinin destek ve katkılarıyla açıldığını ifade etti.



Okul bünyesinde açılan kapalı spor salonu ile ilgili bilgi veren Muaythai ve Kickboks Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur ise, salonun sadece okuldaki öğrencilere değil, aynı zamanda yakın okulların öğrencilerine ve mahalledeki çocuklara yönelik hizmet vereceğini söyledi.



Salonda Tatvanlı öğrencilere eğitmenlik yapacağını ve salonun haftanın 7 günü açık olacağını kaydeden Ömer Uğur, ilçeye bir salon daha kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.



Kaymakam Özkan ve davetliler, yapılan açılışların ardından okulun öğrenci velileri tarafından okul yararına düzenlenen kermese katıldılar. Düzenlenen açılış programına Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, AK Parti Tatvan Belediye Başkan Aday Adayı Cengiz Şahin, Muaythai ve Kickboks Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur, kurum amirleri, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci velileri ve çok sayıda davetli katıldı. - BİTLİS

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