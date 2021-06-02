Tatvan'da spor tesisleri yenileniyor

Bitlis'in Tatvan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından spor tesisleri bakım ve onarımdan geçiriliyor.

Bitlis'in en çok nüfusa sahip ilçesi olan Tatvan ilçesinde pandemi sürecini fırsat bilen Gençlik ve Spor Müdürlüğü, kolları sıvayarak tüm tesislerde bakım ve onarım çalışmaları başlattı. Çalışmalar kapsamında İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı tüm tesisler elden gerilip çevre düzenlemeleri yapıldı.

Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Doymaz, başlatılan çalışma ile spor tesislerinin yeni ve daha modern bir görünüme kavuştuğunu söyledi. Tatvan'da spora ve sporcuya gereken önemi vermeye devam edeceklerini belirten Doymaz, "Pandemi nedeniyle ülke olarak her ne kadar zorlu bir süreçten geçiyor olsak da bizler bunu fırsata çevirerek tesislerimizde bakım ve onarım çalışmaları başlattık. Çalışmalar kapsamında ilçe müdürlüğümüzün de içerisinde yer aldığı kapalı spor salonumuzun iç kısmının bakım ve onarımını yaparak gerekli boya ve badana işlemlerini yaptık. Dış kısmında da çevre düzenlemesi yaparak salonumuzun adeta çevresini değiştirdik. Bunun yanı sıra yine ilçe stadımızın giriş kapısında bazı tadilatlar yaparak, yönlendirme ve tabela iş ve işlemlerini gerçekleştirdik. Ayrıca; Van Gölü sahilinde bulunan yelkenci barınağımızda da yine bazı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte ilçe müdürlüğümüze bağlı tüm tesislerimizin tamamını bakım ve onarımdan geçirmiş olacağız. Yapılan çalışmalarla tesislerimiz daha güzel ve modern bir yapıya kavuşmuş oldu. Ben bu vesile ile bizlere katkı sunan il müdürlüğümüze, kaymakamlığımıza, belediyemize, antrenörlerimize ve diğer emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BİTLİS