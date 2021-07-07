Tatvan'da su sporları ve eğlence merkezinin açılışı yapıldı - Son Dakika

Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği tarafından, Tatvan ilçesinde kurulan Su Sporları ve Eğlence Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Van Gölü sahilinde bulunan merkezin açılış törenine Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Tatvan Belediye Başkanvekili Ayşe Altıok ve davetliler katıldı.

Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Battal Taşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurulum aşaması yaklaşık 3 yıl süren tesisi hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Salgın süreci dolayısıyla devam eden kısıtlamaların kaldırılmasıyla tesisi vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Taşar, şunları kaydetti:

"Son günlerde çevre il ve ilçelerden buraya gelen çok sayıda vatandaş var. Bu tesisin bölge turizmine katkı sunacağına inanıyoruz. 15 bin metrekare alan üzerinde kurulan tesisimizde biri yarı olimpik, diğeri çocuk olmak üzere 2 havuz, 4 kaydırak var.

300 kişilik kafeterya, 150 kişilik restoran ve sosyal alanlar var. Yakın zamanda çocuklar için yüzme dersleri programlarına başlamayı planlıyoruz."