Tatvan'da Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu'nun yıkımına başlandı - Son Dakika

Tatvan'da Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu'nun yıkımına başlandı

27.04.2021 10:25
Tatvan'da Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu'nun yıkımına başlandı, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yıkımına başlanılan 12 derslikli Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu'nun yerine 24 derslikli Proje İmam Hatip Ortaokulu inşa edilecek.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yıkımına başlanılan 12 derslikli Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu'nun yerine 24 derslikli Proje İmam Hatip Ortaokulu inşa edilecek.

Yıkım çalışmasını ve projeyi inceleyen Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, gazetecilere, ülkenin en iyi okullarından birini inşa etmeyi planladıklarını söyledi.

Türkiye'de sadece 12 Proje İmam Hatip Ortaokulu'nun bulunduğunu aktaran Korkmaz, ilçede inşa edilen okulla bu sayının 13'ü bulacağını belirtti.

Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bu bina 1954 yılında yapılmıştı. Zamanla farklı okul ismi altında eğitim öğretim görülen bu bina en son İmam Hatip Lisesi ardından da 12 derslikli İmam Hatip Ortaokulu'na dönüştürüldü. Okulun bahçesinde uygulama camisi, arka tarafında ise 16 derslikli İmam Hatip Lisesi ve 252 kişilik öğrenci yurdumuz var. Lisemiz ve ortaokulumuz 24'er derslikli olacak. Akademik başarısından dolayı Türkiye'nin en iyi okullarından olduğu için bakanlığımız bunu Proje İmam Hatip Ortaokulu, yani Hafızlık Ortaokulu yaptı. Kayseri'den bu yana Proje İmam Hatip Okulu yok. Okul binası tamamlandığında buraya çok güzel bir kompleks kazandırılacak. Başta milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Sultan Alparslan, İmam Hatip, Türkiye, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatvan'da Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulu'nun yıkımına başlandı - Son Dakika


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