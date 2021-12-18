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Tatvan'da şüpheli çanta paniği - Son Dakika

Tatvan'da şüpheli çanta paniği

18.12.2021 20:02
Tatvan'da şüpheli çanta paniği

Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, saat 18.00 sıralarında Tatvan'ın en işlek yerlerinden olan Cumhuriyet Caddesi'nde şüpheli bir çanta bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden emniyet ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik çemberi oluşturuldu. Daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri şüpheli çantayı fünye ile kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen şüpheli çantadan kıyafetler çıkması üzerine cadde yeniden trafiğe açıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - BİTLİS

Tatvan'da şüpheli çanta paniği
Tatvan'da şüpheli çanta paniği
Tatvan'da şüpheli çanta paniği
Tatvan'da şüpheli çanta paniği
Tatvan'da şüpheli çanta paniği
Tatvan'da şüpheli çanta paniği

Cumhuriyet Caddesi, Tragger, Bitlis, Tatvan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tatvan'da şüpheli çanta paniği - Son Dakika


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