Bitlis'in Tatvan Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu" açıldı.



Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, istihdamın kurulmasına ve işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla imzalanan "Aktif İş Gücü Piyasası Programları İşbirliği Protokolü" kapsamında hayata geçirilen "Sürü Yönetimi Elemanı Benim" ve "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor" projeleri uygulamalarına yönelik olarak Tatvan ilçesinde "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu" açıldı. Konu ile ilgili bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban, kursun toplam 13 gün devam edeceğini belirterek, "Tarımda verimin arttırılması için Tatvan ilçemizde düzenlenen kursa küçükbaş hayvancılıkla uğraşan 19 kursiyerimiz katılmıştır. Toplam 104 saat sürecek olan kursumuzda; küçükbaş hayvan ırkları, hayvan bakım ve besleme, ihbarı mecburi hayvan hastalıkları, hayvan seçiminde dikkat edilecek esaslarla ilgili eğitimler verilecektir. Ayrıca 2019 yılı boyunca Tarımsal Nüfus Gençleşiyor projesi uygulamalarına yönelik Tatvan ilçemizde basınçlı sulama sistemlerine yönelik 40 çiftçiye, ceviz yetiştiriciliğine yönelik 19 çiftçiye, domates yetiştiriciliğine yönelik 20 çiftçiye ve sürü yönetimine yönelik 19 çiftçiye olmak üzere toplam 98 çiftçiye sertifikalı eğitim verilmiştir" diye konuştu. - BİTLİS