Son Dakika Haberleri: Tatvan'da "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıtıldı
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Tatvan'da "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıtıldı

1 saat önce

Tatvan ilçesinde sürücü ve çocuklara, trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıtıldı.

Tatvan'da
Tatvan ilçesinde sürücü ve çocuklara, trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıtıldı.
Tatvan Kaymakamlığı öncülüğünde, ilçe merkezinde trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri tarafından uygulama yapıldı.
Uygulamaya Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile katılan öğrenciler, şekerle karşıladıkları araç sürücülerini trafik kuralları konusunda uyararak, yaya önceliği konusunda duyarlı olmalarını istedi ve sürücüler ile araçlardaki çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" verdi.
Öğrenciler ile trafik denetimine katılan Kaymakam Özkan, "Bayramlar denilince hep aklımıza gelen kavuşmak, buluşmak ve bir arada olmak, dargınlık ve küskünlükler varsa, bunların giderilmesi. Tabi bunun yanında üzücü olan şey aklımıza gelen trafik kazalarıdır. Bizi hep üzen bu trafik kazalarının önüne geçmek için İçişleri Bakanlığımızca başlatılan 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' kampanyası dahilinde buradayız." dedi.
Kaymakam Özkan, şunları kaydetti:
"Sürücüleri ve seyahat edenleri bilgilendirmek için buradayız. Her şeyden önce gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızda trafik bilincini oluşturmak üzere buradayız. Tatvan olarak hepimiz, geleceğimiz için buradayız. Kazalar ve üzüntüler olmasın diye buradayız. Sık sık böyle etkinlikler ve çalışmalar yaparak, farkındalık oluşturarak inşallah güzel sonuçlar alacağız diye buradayız. Kampanyada emeği olan başta sayın Bakanımız olmak üzere, Bakanlık çalışanlarımıza, buradaki kurum amirlerimize, emniyet ve jandarma ekiplerimize, belediye başkanımıza ve değerli öğrencilerimize, çocuklarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. İlçemizin, ilimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramı kutlu olsun. İnşallah Allah kazalardan belalardan uzak, güzelliklerin hep bir arada olduğu bir bayram nasip eder."
Üzüntülerin yaşanmaması için trafik kurallarına uyulması gerektiğini kaydeden Belediye Başkanı Geylani ise "Bakanlığımızın başlatmış olduğu bu etkinliğe katıldık. Sürücülerin trafik kuralları ve yaya önceliği konusunda duyarlı olmalarını diliyorum. Hepimiz beraber yollardayız, birbirimize karşı saygılı olmalıyız." diye konuştu.
Trafik uygulamasına İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Aygün ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, jandarma ve polis trafik ekipleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:50 Kaynak: AA
Jandarma, Tatvan, Güncel
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