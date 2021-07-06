Tatvan'da "Telafide Ben de Varım" programı başladı - Son Dakika

Tatvan'da "Telafide Ben de Varım" programı başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesindeki öğrenciler ders başı yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesindeki öğrenciler ders başı yaptı. Tatvan İstasyon İlkokulu'nda başlayan eğitimlere katılan öğrencilerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan, telafi programının faydalı olacağını belirtti. Okul Müdürü Kemal Sönmez ise eğitim ve etkinlik olarak telafi programına başladıklarını belirterek, "2020-2021 eğitim öğretim yılında salgından dolayı derslerinden geri kalan öğrencilerin eksikliklerini telafi programı kapsamında tamamlamayı planlıyoruz. Derse 80 öğrenci katıldı." dedi. Öğrencilerden Zeynep Sarman da telafi eğitimine katıldığına mutlu olduğunu söyledi.

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