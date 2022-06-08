Tatvan'da "Tenis Turnuvası" düzenlendi - Son Dakika
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Tatvan'da "Tenis Turnuvası" düzenlendi

08.06.2022 09:32

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 30 sporcunun katılımıyla "Tenis Turnuvası" gerçekleştirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 30 sporcunun katılımıyla "Tenis Turnuvası" gerçekleştirildi.

Tatvan Belediyesi ile Tatvan Tenis Spor Kulübü tarafından Van Gölü sahilindeki İşletme Parkı'nda düzenlenen turnuvaya 16 kadın ve 14 erkek sporcu katıldı.

Turnuvada kadınlarda Fatma Çiftçibaşı, erkeklerde ise Murat Binici birinci oldu.

Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen ve Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Tatvan'da Tenis Turnuvası düzenlendi
Tatvan'da Tenis Turnuvası düzenlendi
Tatvan'da Tenis Turnuvası düzenlendi
Tatvan'da Tenis Turnuvası düzenlendi

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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