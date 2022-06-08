Tatvan Belediyesi ile Tatvan Tenis Spor Kulübü tarafından Van Gölü sahilindeki İşletme Parkı'nda düzenlenen turnuvaya 16 kadın ve 14 erkek sporcu katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Tatvan'da 'Tenis Turnuvası' düzenlendi - Son Dakika

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