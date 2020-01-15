Tatvan'da terör operasyonu - Son Dakika
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Tatvan'da terör operasyonu

6 saat önce

Bitlis' Tatvan ilçe kırsalında jandarma tarafından yapılan yapılan terör operasyonlarında sığınak ve malzemeler ele geçirildi.

Tatvan'da terör operasyonu, System.String[]

Bitlis' Tatvan ilçe kırsalında jandarma tarafından yapılan yapılan terör operasyonlarında sığınak ve malzemeler ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, çeşitli ebatlarda 11 adet sığınağın ele geçirildiğini bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında faaliyet gösteren BTÖ mensuplarına ait sığınak, araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine; 14 Ocak 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Jandarma Çavuş Ayhan Ercan 2020-03 Operasyonu" başlatılmıştır. Operasyona 12 Jandarma Özel Harekat Timi ve 6 jandarma asayiş komando timi ile güvenlik korucuları katılmıştır. Helikopterle operasyon bölgesine sevk edilen birlikler tarafından, operasyon esnasında; 14 Ocak 2020 günü çeşitli ebatlarda 11 adet sığınak, çok sayıda avcı boy çukuru, 5 adet büyük boş tüp, 1 adet küçük boş tüp ve 1 adet ısıtıcı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Jandarma, Tatvan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:29 Kaynak: İHA
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