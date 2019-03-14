Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Tıp Bayramı Kutlandı

Tatvan'da Tıp Bayramı Kutlandı

1 saat önce

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından, '14 Mart Tıp Bayramı' dolayısıyla program düzenlendi.

Tatvan'da Tıp Bayramı Kutlandı, System.String[]
Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından, '14 Mart Tıp Bayramı' dolayısıyla program düzenlendi.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen programda konuşma yapan Tatvan Devlet Hastanesi Başhekim Uz. Dr. Erdinç Eren, sağlık çalışanlarının oldukça kutsal bir görevi icra ettiklerini belirtti. Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Başhekim Uz. Dr. Erdinç Eren, "Görevlerini fedakarlık ve özveri ile yapan siz değerli meslektaşlarım çoğu zaman ailelerinizi ihmal etseniz bile, hastalarınızı ihmal etmiyorsunuz. Hekimlik zor olduğu kadar, güzel bir meslek. Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz. Bu bağlamda Türk hekimleri olarak aynı heyecan ve coşkuyu koruyoruz. Bu vesileyle hastanemizdeki doktor arkadaşlarımız ile tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Pasta kesimi ve ikramlarda bulunulmasıyla devam eden program, hediyelerin verilmesi ve fotoğraf çekimiyle son buldu. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:43 Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, 14 Mart, Tatvan, Tıp Bayramı, Güncel
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