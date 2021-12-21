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Tatvan'da tipi ve fırtına sebebiyle iki otobüs devrildi: 35 yaralı - Son Dakika

Tatvan'da tipi ve fırtına sebebiyle iki otobüs devrildi: 35 yaralı

21.12.2021 22:50
Tatvan'da tipi ve fırtına sebebiyle iki otobüs devrildi: 35 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde tipi ve fırtına nedeniyle iki otobüsün devrildi. Yaşanan kazada 35 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun hafif olduğu aktarılırken ekiplerin canla başla çalıştığı belirtildi.

Bitlis merkez ve ilçelerinde iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı, tipi ve fırtınaya döndü. Tatvan- Van karayolu Yelkenli mevkiinde 2 yolcu otobüsü olumsuz hava şartlarından dolayı devrildi.

35 YOLCU ÇEŞİTLİ HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Kazalarda ilk bilgilere göre 35 yolcu yaralandı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ve kurtarma ekipleri hem kaza alanına ulaşmakta hem de yaralıları tahliye etmekte zorluk yaşadı. Çoğunluğu hafif şekilde yaralanan yolculara kaza yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra Tatvan ve Bitlis Devlet Hastanelerine sevk edildi.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ YOLDA KALDI

Olumsuz hava koşullarından dolayı çok sayıda vatandaşın da yollarda kaldığı aktarıldı. AFAD, Karayolları, Sağlık ve Belediye ekipleri Tatvan-Van, Tatvan- Ahlat, Tatvan-Bitlis, Bitlis- Diyarbakır yollarında ihbarlar üzerine kazalara müdahale etmeye ve yolda kalanları kurtarmaya çalıştığı belirtildi.

BELLİ NOKTALAR TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan, Tatvan-Van yolunun 0-67. kilometreleri arası ve Muş-Tatvan devlet yolunun 12-36. km'leri arası yoğun tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Tatvan'da tipi ve fırtına sebebiyle iki otobüs devrildi: 35 yaralı
Tatvan'da tipi ve fırtına sebebiyle iki otobüs devrildi: 35 yaralı
Tatvan'da tipi ve fırtına sebebiyle iki otobüs devrildi: 35 yaralı

Bitlis, Tatvan, Kaza, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tatvan'da tipi ve fırtına sebebiyle iki otobüs devrildi: 35 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tatvan'da tipi ve fırtına sebebiyle iki otobüs devrildi: 35 yaralı - Son Dakika
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