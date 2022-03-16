Tatvan'da tırlar çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Tatvan'da tırlar çarpıştı: 1 yaralı

16.03.2022 19:03
Tatvan'da tırlar çarpıştı: 1 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tatvan ilçesinin 300 Evler mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 13 AAJ 205 plakalı tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı Burhan Olak yönetimindeki 33 DCU 30 plakalı tıra yandan çarptı. Kazada 13 AAJ 205 plakalı tırın sürücüsü yaralanarak ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS

Tatvan'da tırlar çarpıştı: 1 yaralı
Tatvan'da tırlar çarpıştı: 1 yaralı
Tatvan'da tırlar çarpıştı: 1 yaralı
Tatvan'da tırlar çarpıştı: 1 yaralı
Tatvan'da tırlar çarpıştı: 1 yaralı

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Bitlis, Tatvan, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tatvan'da tırlar çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tatvan'da tırlar çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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