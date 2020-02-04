Tatvan'da toplanan kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'da toplanan kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor - Son Dakika

Tatvan'da toplanan kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

7 saat önce

Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

Tatvan'da toplanan kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor, System.String[]

Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

Tatvan Belediyesi ekiplerince, Cumhuriyet Caddesi'nde 22 iş makinesiyle yürütülen çalışmalar sonucu 765 kamyon kar yerleşim alanı dışına taşındı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaptığı açıklamada, yağışın etkili olduğu andan itibaren kar küreme, temizleme ve genişletme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

İlçe merkezi başta olmak üzere tüm mahallelerde çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Geylani, şöyle konuştu:

"Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelere ağırlık veriliyor. Çarşı merkezinde yapılan çalışmalar sonucu 4 günde 765 kamyon kar yerleşim alanları dışına çıkarıldı. Araç yolunu ve kaldırımları kardan temizleyerek vatandaşlarımızın daha rahat ulaşım sağlamaları için gece gündüz çalışıyoruz. Bize destek olan esnafımıza, vatandaşlarımıza, gece gündüz emek sarf eden ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Karla mücadele çalışmalarında yol kenarlarına park edilen araçların sıkıntıya neden olduğunu aktaran Geylani, araç sahiplerinin bu konuda duyarlılık göstermesi gerektiğini ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:08 Kaynak: AA
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