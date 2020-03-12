Tatvan'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi - Son Dakika

Tatvan'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

6 saat önce

Tatvan Belediyesi, toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptı.

Tatvan'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi, System.String[]

Tatvan Belediyesi, toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptı.

Belediye ekiplerince ilçe merkezinde toplu taşıma araçlarında koronavirüs, viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda ilçede hiçbir veren 90 toplu taşıma aracında ilaçlama yapan belediye ekipleri, insanların yoğun kullandığı alanlarda da çalışma yürüttü.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, dezenfekte işlemlerinin önlem amaçlı yapıldığını ve çalışmaların aralıklarla devam edeceğini söyledi.

Tatvan Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı
Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı

Son Dakika Haberleri
22:18 Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulları tatil edilince üniversiteliler terminallere akın etti
22:16 Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitimde koronavirüs tedbirlerinin detaylarını açıkladı: (1)
22:16 Irak'ta Kovid-19 vaka sayısı 83'e yükseldi
22:14 Üniversitelerde tatil öğrencileri kapsıyor
22:14 Bartın'da öğrenciler otobüs firmalarının yazıhanelerine akın etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 22:22:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatvan'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]