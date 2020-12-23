Tatvan'da toplu taşıma araçları ve ATM'ler dezenfekte edildi - Son Dakika

Tatvan'da toplu taşıma araçları ve ATM'ler dezenfekte edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, toplu yaşam alanları, banka ATM'leri ve toplu ulaşım araçları dezenfekte edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, toplu yaşam alanları, banka ATM'leri ve toplu ulaşım araçları dezenfekte edildi. Tatvan Belediyesi ekipleri, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçede vatandaşların yoğun bulunduğu alanları, banka ATM'lerini ve toplu ulaşım araçlarını dezenfekte eden ekipler, vatandaşları da kurallara uymaları konusunda uyardı.

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