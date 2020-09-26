Tatvan'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydanagelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, Tatvan-Bitlis karayolunun Rahva Mevkiinde meydana geldi. Tatvan'dan Bitlis istikametine doğru giden İ.C.S. yönetimindeki 13 AP 280 plakalı kamyonet, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi yakınlarında belirlenemeyen bir nedenden dolayı şarampole devrildi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü İ.C.S. (20) hayatını kaybetti. Öte yandan; kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor. - BİTLİS