Tatvan'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Tatvan'da trafik kazası: 1 yaralı
6 saat önce
Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerine doğru Tatvan Şehirlerarası Otogarı önünde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 GD 3971 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yolun kenarında park halindeki iki araca çarptı. Meydana gelen kaza sebebiyle araçlar kullanılmaz hale gelirken, araç sürücüsü ise yaralandı. Yaralı sürücü tedavisi yapılmak üzere ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:02 Kaynak: İHA
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