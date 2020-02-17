Tatvan'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı (2) - Son Dakika

Tatvan'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı (2)

7 saat önce

ÖLENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİBitlis'in Tatvan ilçesi Yelkenli köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Tatvan'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı (2), System.String[]

ÖLENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Bitlis'in Tatvan ilçesi Yelkenli köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği belirtildi. Kazada aynı aileden Ahmet, Sahila ve Radife Eser'in hayatını kaybettiği, Mehmet ile Bahattin Eser'in tedavilerinin ise sürdüğü kaydedildi. Kazanın ardından Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan da hastaneye giderek yarılıların durumu hakkında bilgi aldı.


Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:22 Kaynak: DHA
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