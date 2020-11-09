Tatvan'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Tatvan-Bitlis karayolunda meydana geldi. Minibüs ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen AFAD, 112 ve Bitlis İtfaiye ekiplerince araçlardan yaralı olarak çıkartılan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - BİTLİS