Tatvan'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Tatvan'da trafik kazası: 3 yaralı

09.11.2020 21:29
Tatvan'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Tatvan-Bitlis karayolunda meydana geldi. Minibüs ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen AFAD, 112 ve Bitlis İtfaiye ekiplerince araçlardan yaralı olarak çıkartılan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - BİTLİS

Tatvan'da trafik kazası: 3 yaralı
Tatvan'da trafik kazası: 3 yaralı
Tatvan'da trafik kazası: 3 yaralı
Tatvan'da trafik kazası: 3 yaralı

Bitlis, Tatvan, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tatvan'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika


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