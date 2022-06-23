Tatvan'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Tatvan'da trafik kazası: 3 yaralı

23.06.2022 20:34
Tatvan'da trafik kazası: 3 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tatvan- Van karayolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 13 AAE 261 plakalı Volkswagen Caddy marka otomobil ile ismi ve plakası belirlenemeyen Audi marka araç henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çarpıştı. Kazada isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralanırken kazaya karışan iki araç kullanılamaz hale geldi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Tragger, Bitlis, Tatvan, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tatvan'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatvan'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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