Son Dakika Haberleri: Tatvan'da, Trafikte Yaya Önceliği Bilinci Oluşturulacak

Tatvan'da, Trafikte Yaya Önceliği Bilinci Oluşturulacak

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla toplantı düzenlendi.

Tatvan'da, Trafikte Yaya Önceliği Bilinci Oluşturulacak, System.String[]
Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla toplantı düzenlendi.

İlgili kurum amirleri ve STK temsilcilerinin katılımıyla kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıda; "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan "Yaya Öncelikli Trafik" ve "Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması" kampanyası kapsamında ilçede yapılması planlanan farkındalık faaliyetleri değerlendirildi. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda Karayolları Trafik Kanununun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle "sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar" hükmü getirildiğine dikkat çeken Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bu düzenleme ile artık araç sürücüleri, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş olan kavşak giriş ve çıkışlarında, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorunda olduğunu kaydetti.

Konunun önemine vurgu yapan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin yönetici ve temsilcilerinin yanı sıra ilk, orta, lise ve üniversite öğrencileri ile toplumda dezavantajlı grup olarak adlandırılan çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin farkındalık faaliyetlerine katılımının sağlanacağını ifade etti. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:25 Kaynak: İHA

Bitlis, Mehmet Ali Özkan, Tatvan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşa Kötü Haber! Kış Aylarının Vazgeçilmez Meyvesine Zam Geliyor HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den, Aday Çıkarmadıkları Büyükşehirlerle İlgili Açıklama Geldi

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Boron Adlı Temizlik Ürününün İndirimli Satılacağını Açıkladı Son Dakika! Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 20:03:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tatvan'da, Trafikte Yaya Önceliği Bilinci Oluşturulacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]