Son Dakika Haberleri: Tatvan'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi
Son Dakika Güncel Tatvan'da 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' düzenlendi

Tatvan'da "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi

7 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Bahçelievler Ortaokulu ve Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi tarafından "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.

Tatvan'da

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Bahçelievler Ortaokulu ve Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi tarafından "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.


Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kurum amirleri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen açılış programları kapsamında her iki okuldaki fuarın startı verildi. Fuarların açılışına katılarak Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve davetlilerle birlikte açılış kurdelesini kesen Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, daha sonra davetlilerle birlikte öğrencilerin öğretmenleriyle bin bir emekle hazırlamış olduğu projelerin sergilendiği fuarı gezdi. Öğrencilerle ayaküstü sohbet edip, nasihatlerde bulunan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, projelerle ilgili öğrencilerden bilgiler aldı.


Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen okul yöneticileri ve öğretmenlerine teşekkürlerini ileten Kaymakam Özkan, öğrencilere ise tebrik ve başarı dileklerini iletti.


Fen Bilimleri Öğretmeni Rahmi Koçoğlu koordinatörlüğünde Bahçelievler Ortaokulunda toplam 24 projenin yer aldığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı etkinliği bir gün süreyle devam ederken, yine farklı alanlarda birçok projenin yer aldığı Hüseyin Çelik Anadolu Lisesindeki etkinlik ise iki gün devam edecek. - BİTLİS

Bahçelievler, Bitlis, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:05 Kaynak: İHA
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