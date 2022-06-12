Tatvan'da tütünün zararları anlatıldı - Son Dakika
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Tatvan'da tütünün zararları anlatıldı

12.06.2022 13:52
Tatvan'da tütünün zararları anlatıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü personeli, kent sakinlerine tütün, sigara ve madde kullanımının zararlarını anlattı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü personeli, kent sakinlerine tütün, sigara ve madde kullanımının zararlarını anlattı.

Ulusal Medikal Kurtarma ekibi (UMKE), ilçede stant kurdu, vatandaşlara sigara, madde ve tütünün zararları konusunda bilgilendirici broşürler dağıttı.

İl Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray, yaptığı açıklamada, içilen her sigaranın hayatın ortalama 11 dakikasını kısalttığını söyledi.

Türkiye'de her yıl yüz binden fazla kişi doğrudan tütün kullanımına bağlı bir hastalıktan yaşamını kaybettiğini belirten Demiray, şunları kaydetti:

"Sigara kan dolaşımını, damarları, kalp ve ağız sağlığını tehdit etmektedir. Erkeklerde tüm kanser türlerine bağlı ölümlerin yüzde 35'ini, kadınlarda ise yüzde 15'inin nedeni sigaradır. Akciğer kanserine bağlı ölümlerin yüzde 90'ının nedeni yine sigaradır. Ölümüne neden olan ve ne yazık ki tüketimi yasal olan bu zararlı maddeye genellikle 15 yaş öncesi başlanmaktadır. Dünyada 10-24 yaş arası gençlerin sayısı 1,8 milyardır. Bu genç nüfusun da yüzde 85'inden fazlası gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Çocukluk çağlarında ağır hastalıklar geçirmemişseler, bu gençlerin büyük çoğunluğu sağlıklıdır."

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Kaynak: AA

Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatvan'da tütünün zararları anlatıldı - Son Dakika

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