Son Dakika Haberleri: Tatvan'da "Uluslararası Platformlarda Tez ve Makale Yazım Eğitimi"
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Tatvan'da "Uluslararası Platformlarda Tez ve Makale Yazım Eğitimi"

50 dakika önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Tatvan Meslek Yüksekokulu'ndaki (MYO) akademisyenlere "Uluslararası Platformlarda Tez ve Makale Yazım Eğitimi" verildi.

Tatvan'da

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Tatvan Meslek Yüksekokulu'ndaki (MYO) akademisyenlere "Uluslararası Platformlarda Tez ve Makale Yazım Eğitimi" verildi.

Tatvan MYO'da, Uşak Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Erhan Aydın tarafından akademisyenlere verilen eğitimde, uluslararası platformlarda makale yazımında dikkat edilmesi gereken kurallar, yüksek lisans ve doktora tezlerin yazım aşamaları, tez içerikleri, uluslararası platformlarda makale yazılırken uygulanan metot ve yaklaşımlar anlatıldı.

Eğitim sonunda MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Çınar, bu tür eğitimlerin faydalı olduğunu belirterek, Aydın'a teşekkür etti.

Eren Üniversitesi, Tatvan, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:28 Kaynak: AA
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