Tatvan'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi ise tutuklandı.



Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği görevlilerince bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Aramada N.A. isimli şahsın tedirgin cevaplar vermesi üzerine otobüsten indirilmiş, yapılan üst aramasında vücuduna sarılı vaziyette toplam 8 parça halinde daralı ağırlığı bir kilo 987.03 gram eroin maddesi ele geçirilmiş. Şahıs ve yanında bulunan eşi çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" denildi.



Tatvan Narkotik Grup Amirliği personellerince yapılan ayrı bir çalışmada ise 6 kilo 77 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi Açıklamada, "Gerçekleştirilen operasyonla birlikte 2 Ağustos 2019 tarihinde Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Tatvan Narkotik Grup Amirliği personeli, amansız çalışmalarına bir yenisini daha eklemiş oldu. Ele geçirilen bu maddeyle birlikte kuruluştan bu yana alınan metamfetamin maddesi 15 kilo 475 gram olmuştur. Tatvan Narkotik Grup Amirliği olarak kar, kış, soğuk demeden toplumu zehirleyen tacirlere karşı yapılan müdahaleye tüm hızıyla devam edilecek, asla gençlerin, çocukların zehirlenmesine, aile birliğinin uyuşturucu madde yüzünden bozulmasına izin verilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı. - BİTLİS