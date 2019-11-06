Son Dakika Haberleri: Tatvan'da uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika Güncel Tatvan'da uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi

Tatvan'da uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi

8 saat önce

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polisin yaptığı yol kontrollerinde 299 gram metamfetamin ve 990 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Tatvan'da uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polisin yaptığı yol kontrollerinde 299 gram metamfetamin ve 990 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Uyuşturucu ve kaçak sigaralarla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine 2 aracı durdurararak arama yaptı. A.Ö.'nün kullandığı araçta ve üst aramasında 299 gram metamfetamin, E.E.'nin kulandığı araçta ise yasa dışı yollarda getirildiği belirlenen 990 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. A.Ö. ve E.E. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.


Bitlis, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da "Dur" ihtarına uymayan sürücü, binanın çatısına çıkarak polisle çatıştı!
50 yıllık hayal gerçek oluyor! Türkiye'nin en yüksek köprüsü açılış için gün sayıyor Necati Özkan'dan Canan Kaftancıoğlu'nun sert sözlerine ilk yorum: Meselenin ne olduğunu bilmiyorum Ekonomi kötü diye yazar kasa fırlatan adam, yıllar sonra itiraf etti: Ecevit'i özledim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 20:21:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tatvan'da uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]