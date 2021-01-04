Tatvan'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika

Tatvan'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince İ.A. isimli şüphelinin iş yeri ve üzerinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramalarda; 1 parça halinde daralı ağırlığı 0,40 gram metamfetamin, 3 parça halinde daralı ağırlığı 10,82 gram esrar maddesi, 12 adet uyarıcı hap, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirilmiştir. Şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır" denildi. - BİTLİS

Son Dakika

En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım

Rasim Ozan Kütahyalı, Falcao için uçak bileti aldı: Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et

Evinde ölü bulunan Alp Kırşan'ın komşusu, ölmeden 4 gün önce internetten kelepçe siparişi vermiş

Canlı müzik eşliğindeki alkollü eğlenceye polis baskını! 89 kişiye ceza kesildi

Kimlik yerine banka kartı gösteren kadın polisi de şaşırttı

Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak

Dul olduğu için kız vermediler! Ailelerin kavgasında bir kişi canından oldu