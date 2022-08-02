Tatvan'da 'Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı Değerlendirme Toplantısı' yapıldı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 'Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.

Van Gölü kirliliğinin önlenmesi ve sorunların çözümünün ele alındığı 'Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı Değerlendirme Toplantısı', Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın başkanlığında Tatvan'da gerçekleştirildi. Açılış konuşmaları ile başlayan toplantıda 'Van Gölü ve Çevresi Doğal Sit Alanı' olarak koruma altına alındığı ve çalışmaların devam edeceği yinelendi.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, istişareler yaparak halkı bilinçlendirme noktasında büyük mesafe kat ettiklerini söyledi. Orhan, "Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan'ın himayesinde 2019 yılında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın himayelerinde başladığımız Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı sürdürülebilir bir şekilde bütün paydaşlarımızla birlikte mesafe kat ederek bugünlere kadar geldik. Projemizi belirli periyot ve mesafelerle paydaşlarımızla bir araya gelip istişare ederek, bugüne kadar getirdik. Şimdiye kadar Van'da bir araya geliyorduk. Bu defa Bitlis'te bir araya gelerek, Bitlis Valimizin başkanlığında bir değerlendirme toplantısı şeklinde sürdürelim istedik. Öncelikle arıtma tesislerimizin hayata geçmesini önceledik. Sonra Van Gölü'müzün kirliliğini önceleyen, kirletici unsurları bertaraf etme noktasında kirlilik kaynaklarımızı masaya yatırdık. Sivil toplum örgütlerimizle istişare ederek halkı bilinçlendirme noktasında büyük mesafe aldık. Burada herkesin huzurunda bütün paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bitlis'in Van Gölü'nün yüzde 65'ine sahip olduğunu söyleyerek bu özel değeri herkese göstermek istediklerini dile getiren Vali Oktay Çağatay da, "Van Gölü'nün sahillerinin yüzde 65'i Bitlis sınırları içerisinde. Van çok daha büyük bir şehir. Gölün adı Van Gölü, ama biz Van Gölü'nün yüzde 65'ine sahibiz. Bambaşka bir kuşakla karşı karşıyayız. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Bizlere göre çok daha hassas, çevreci ve daha duyarlı. Haklı olarak bunları isteyen bir kuşakla karşı karşıyayız. Artık sahip olduğumuz ve desteklediğimiz çevre sözleşmelerimiz var. Bununla ilgili olarak hükümetimizin çıkardığı doğal sit ile ilgili mevzuat var. Bunların hepsi örnek. Hem hukuken hem de vicdanen sorumluyuz. Sahip olduğumuz özel bir Van Gölümüz var. Onu herkese göstermek istiyoruz. Ama onu her geçen gün kirletiyoruz. Hepimiz sahip çıkacağız. Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı hanımefendinin başkanlığında çok güzel bir koruma eylem planı yürütülüyor. Fiilen yürüyen işler var. Aslında sahip olduğumuzda bir türlü kullanamadığımız kaynaklar var. Onları hep birlikte kullanacağız. Biz üzerimize düşenleri yerine getireceğiz. Geçmişten gelen alışkanlıklarımız var. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan ise "Van Gölü'nün korunması ve kirlilikten arındırılması değerlendirmelerini uzun zamandan beridir yakından takip ediyorum. 2019 yılında başlayan ve yoğun bir döneme girdik. 3'er aylık dönemlerde yaptığımız bu çalışmaları raporluyoruz. Raporlamakla kalmıyoruz. Neler yapıyoruz, nerelerde eksikliklerimiz var, bunları da değerlendiriyoruz. Bu kirliliğin kaynağını ve kirliliğe sebep olan unsurların ortadan kaldırılması ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Sahayı gezerken, hem artıma tesislerini hem de dip çamuru ile ilgili çalışmaları yerinde gördükten sonra bugün de Bitlis, Tatvan'da arıtma tesislerini belediye başkanımız ve ilgili kurum müdürlerimizle birlikte gezip gördük. Van Gölü ile ilgili olarak iyi başladık. Eğer biraz sendelersek bugüne kadar yaptığımız bu çalışmalar boşa gidecek. Onun için bizim çalışmalarımızı harfiyen aksatmadan yürütmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Tatvan'da bulunan bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, ilçe belediye başkanları ve kaymakamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kamu kurum amirleri katıldı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve davetliler ilçe merkezde bulunan esnafı ziyaret ederek vatandaşlar ile sohbet etti. Orhan'ın vatandaşlar ile Kürtçe konuşması ise renkli görüntüler oluşturdu.