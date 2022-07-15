Tatvan'da Van Gölü kıyıları temizlendi - Son Dakika
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Tatvan'da Van Gölü kıyıları temizlendi

15.07.2022 16:43
Tatvan'da Van Gölü kıyıları temizlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü kıyısında biriken atıklar temizlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü kıyısında biriken atıklar temizlendi.

Tatvan Belediyesince göl çevresinde başlatılan temizlik çalışmaları sürüyor.

Vinç yardımıyla göl kıyısına indirilen iş makinesiyle kıyıda biriken çöpler kaldırıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, sahilin bazı kısımlarında iş makineleriyle temizlik çalışması yürüttüklerini söyledi.

Geylani, "Bilindiği üzere her yıl sahil kıyımızda defalarca iş makineleri ile temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Tatvan hilal biçiminde bir koya sahip. Göle kıyısı olan yerleşim alanlarının atıkları dalgalarla Tatvan sahilindeki kumsal alanlarda birikiyor. Bu kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için iş makineleriyle temizlik çalışması başlattık." dedi.

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Kaynak: AA

Van Gölü, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatvan'da Van Gölü kıyıları temizlendi - Son Dakika

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