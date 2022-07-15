Geylani, "Bilindiği üzere her yıl sahil kıyımızda defalarca iş makineleri ile temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Tatvan hilal biçiminde bir koya sahip. Göle kıyısı olan yerleşim alanlarının atıkları dalgalarla Tatvan sahilindeki kumsal alanlarda birikiyor. Bu kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için iş makineleriyle temizlik çalışması başlattık." dedi.

Kaynak: AA

Van Gölü, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tatvan'da Van Gölü kıyıları temizlendi - Son Dakika

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