Tatvan'da VEDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi - Son Dakika
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Tatvan'da VEDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi

6 saat önce

Yoğun kar yağışı ve fırtınanın adeta hayatı durma noktasına getirdiği Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir yandan karla mücadele çalışması yürütülürken, diğer yandan ise VEDAŞ ekipleri kalınlığı yer yer 2-3 metreyi bulan karlar arasında enerji arzında yaşanan aksaklıkları gidermeye çalışıyor.

Tatvan'da VEDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi, System.String[]

Yoğun kar yağışı ve fırtınanın adeta hayatı durma noktasına getirdiği Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir yandan karla mücadele çalışması yürütülürken, diğer yandan ise VEDAŞ ekipleri kalınlığı yer yer 2-3 metreyi bulan karlar arasında enerji arzında yaşanan aksaklıkları gidermeye çalışıyor.


Tatvan ilçesinde son birkaç gündür yoğun şekilde etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Zaman zaman hayatın durma noktasına geldiği ilçede araçlar ve evler adeta kar altında kaybolurken, ulaşımda ise sık sık aksamalar meydana geliyor. Belediye, Karayolları ve Özel İdare ekipleri tarafından sık sık açılan yollar fırtına sebebiyle yeniden kapanıyor. İlçenin kırsal ve yüksek kesimlerinde ise Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) ekipleri enerji arzında yaşanan aksaklıkları gidermek için yoğun mesai harcıyor. Araçların ulaşamadığı noktalara yaya olarak ulaşmaya çalışan ekipler, metrelerce karın içerisinde yürüyerek arızaları onarmaya çalışıyor. Arızaları gidermek için eksi 25 dereceleri bulan dondurucu soğuk, yoğun kar yağışı, tipi ve fırtınaya karşı mücadele etmek zorunda kalan ekipler, vatandaşın enerjisiz kalmaması için büyük gayret sarf ediyor. Yoğun kar yağışı, tipi, fırtına ve soğuğa karşı onlarca metre yükseklikteki direklerin başında arıza gidermeye çalışan ekipler, ilçe genelinde meydana gelen arızaları bir bir onarıyor. - BİTLİS

Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:32 Kaynak: İHA
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