Tatvan'da yanan kuaför dükkanı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Tatvan'da yanan kuaför dükkanı kullanılamaz hale geldi

11.03.2022 15:36

Tatvan'da yanan kuaför dükkanı kullanılamaz hale geldi Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir erkek kuaföründe elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın 100 bin TL'lik hasara yol açtı.

Tatvan'da yanan kuaför dükkanı kullanılamaz hale geldi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir erkek kuaföründe elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın 100 bin TL'lik hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre yangın, sabah saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir erkek kuaför dükkanında meydana geldi. Elektrik kontağından kaynaklı çıkan yangın, Tatvan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, 100 bin liralık maddi hasar meydana geldi.

Dükkanı kullanılamaz hale gelen kuaför Taner İltaş, "Bu sabah saat 07.41 civarında bir arkadaş aradı. İş yerlerimin yandığını söylediler. Yangın elektrik kontağından çıkmış. Yapacak bir şey yok. Dükkanımda şu an her şey yandı. Şu ana kadar 100 bine yakın kaybımız var. Çünkü her şeyim yandı. Dükkanda hiçbir malzemem kalmadı. Klima, televizyon, termosifon, koltuklar, kozmetik ürünleri ve makinelerim kısa devreden dolayı yanmış. Mağdurum, bu konuda bana yardımcı olsunlar. Gerekli yerlerden yardım bekliyorum" dedi.

İlgili kurumların yardımlarını beklediğini belirten kuaför Mehmet Şirin Bağış ise "İtfaiye ekipleri gelip söndürdü. Bütün tedbirlerimizi almamıza rağmen sabah böyle bir manzara ile karşılaştık. İlgili kurumların yardımlarını bekliyoruz. İnşallah sesimizi duyarlar ve yardımlarını esirgemezler. 100 bine yakın bir kaybımız oldu. İlgili kurumların yardımcı olmasını istiyoruz. İnşallah böyle bir şey ile bir daha karşılaşmayız. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız da geldi ve bizlere yardımcı olabileceklerini söylediler. İnşallah en kısa zamanda yardımlarınızı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Tatvan'da yanan kuaför dükkanı kullanılamaz hale geldi
Tatvan'da yanan kuaför dükkanı kullanılamaz hale geldi
Tatvan'da yanan kuaför dükkanı kullanılamaz hale geldi
Tatvan'da yanan kuaför dükkanı kullanılamaz hale geldi
Tatvan'da yanan kuaför dükkanı kullanılamaz hale geldi
Tatvan'da yanan kuaför dükkanı kullanılamaz hale geldi

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Tatvan'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu Son dakika haberleri: Tatvan'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu Tarladan çalınan sulama boruları bulunarak sahibine teslim edildi, 3 kişi yakalandı Tarladan çalınan sulama boruları bulunarak sahibine teslim edildi, 3 kişi yakalandı

Türk Lirası, Yangın, Kuaför, Tatvan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tatvan'da yanan kuaför dükkanı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


Son Dakika
16:24 İngiltere'den, Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor! Hedefte 386 milletvekili var
16:22 Basın toplantısında Ali Koç'a Cüneyt Çakır notu geldi, salon buz kesti!
16:19 Sıcak gelişme: Rusya'nın büyük saldırısı geliyor! Türkiye, Kiev'deki büyükelçilik binasını boşaltıyor
16:14 'Sil Baştan' şarkısını seslendiren Tuğba Özay'ın performansı düşük not aldı
16:04 ABD'de 1,5 trilyonluk onay: İçinde Ukrayna paketi de var!
15:50 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Sare Levent'le nasıl hesaplaşacak?
15:49 Ali Koç'tan gündem olacak iddia: Trabzonspor karşılaşmasının hakemi Zorbay Küçük değildi
15:47 Kourtney Kardashian yine gündem oldu! Nişanlısı Travis Barker ile plaj görüntüleri dikkat çekti
15:47 Moskova'da Türk Lirası'na yoğun ilgi: Euro'dan daha değerli
15:32 Erdoğan, Antalya'dan dünyaya seslendi: 8 yıl önce Kırım'a ses çıkarsanız, bugün Ukrayna yaşanır mıydı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 16:42:00. #1.11#
SON DAKİKA: Tatvan'da yanan kuaför dükkanı kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement