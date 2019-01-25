Tatvan'da "Yangın Söndürme" Tatbikatı

Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi personellerine yönelik "yangın söndürme" tatbikatı gerçekleştirildi.

Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi personellerine yönelik "yangın söndürme" tatbikatı gerçekleştirildi.



Hastanenin Sivil Savunma Birimi tarafından hastane bahçesinde düzenlenen tatbikat kapsamında ilk olarak hastane personellerine "Afet ve Acil Durum Eğitimi" verildi. Ardından ise Sivil Savunma Uzmanı Servet Bulduk gözetiminde, 1. sınıf yangın eğitmeni Burhan Sarı tarafından "yangın söndürme" tatbikatı gerçekleştirildi. Olası bir yangına nasıl müdahale edilir, yangın anında yapılması ve alınması gereken önlemlerle ilgili bilgilerin de verildiği eğitim ve tatbikatta, ayrıca yangın tüpleri ile uygulamalı yangın söndürme eğitimi gerçekleştirildi. - BİTLİS

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