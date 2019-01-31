Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Yapılandırma, Teşvik ve Destekleme Toplantısı

Tatvan'da Yapılandırma, Teşvik ve Destekleme Toplantısı

30 dakika önce

Tatvan ilçesinde Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) ile Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) yapılandırma, teşvik ve desteklemeleriyle ilgili toplantı düzenlendi.

Tatvan'da Yapılandırma, Teşvik ve Destekleme Toplantısı, System.String[]
Tatvan ilçesinde Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) ile Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) yapılandırma, teşvik ve desteklemeleriyle ilgili toplantı düzenlendi.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, İŞ-KUR ile SGK'nın yapılandırma, teşvik ve desteklemeleri konuşuldu.

Toplantıya TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, İŞ-KUR Bitlis Müdürü Mücahit Gülmez, SGK Bitlis Müdürü Sadullah Korkut, Tatvan Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Hatice Adsay, MÜSİAD İl Başkanı İsmail Hakkı Güven ve Bitlis Genç İşadamları Derneği (BİGİAD) Şube Başkanı Cengiz Şahin katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:22 Kaynak: AA

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