Tatvan'da yapımı tamamlanan Kur'an kursu açıldı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapımı tamamlanan 7 katlı Ravza Erkek Kur'an Kursu binasının açılışı gerçekleştirildi.

İstasyon Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Tatvan Müftüsü Zahit Demirel, ilçede 250 kişi kapasiteli Kur'an kursunu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

İlçede 8 yıl önce temeli atılan 7 katlı binanın 3 katının faaliyete geçtiğini belirten Demirel, şöyle konuştu:

"Diğer katları da zamanla bitirip faaliyete açacağız. Burada hem eski usul Arapça eğitimi yapılacak hem de hafızlık kursu olarak devam edecek. Hafız yetiştirmek üzere kadrolu iki hocamız var. Burası 250 öğrenci kapasiteli. Salgından dolayı 30 öğrenciyle başladık. Mülkiyeti hazineye ait arazi müftülüğümüze tahsis edilmişti. Müftülüğümüzde İbadullah Cami Derneği ile bu binayı inşa etti. Binanın temelinden bugüne kadar katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Böyle büyük bir bina ancak hayırseverlerin katkısıyla yapılabilir. Tatvan halkı hayırlarını eksik etmedi ve bu bina şu anki güzel duruma geldi. İlçemizdeki bu güzel müessesenin inşa edilmesi ve açılışının yapılmasından dolayı sevinçliyiz, mutluyuz. Bölgenin gençlerini inşallah burada yetiştireceğiz. Burada İslami İlimler Fakültesi ile ortaklaşa programlar düzenleyerek güzel hizmetler yapmayı planlıyoruz."

Törene, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve vatandaşlar katıldı.