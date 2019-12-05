Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü, 112 ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Tatvan ilçesinde "Yaşama Yol Ver" projesini tanıttı.

Tatvan'daki polis yol kontrol noktasında yapılan uygulamaya katılan sağlık ekipleri, sürücülere "Yaşama Yol Ver" projesi hakkında bilgi verdi.

Ambulansların geçiş üstünlüğü konusunda sürücüleri bilgilendiren ekipler, Sağlık Bakanlığı tarafından proje kapsamında hazırlanan broşür, uyarı kartları ve kokulu araç içi reklam materyallerini hediye etti.

UMKE Birim Sorumlusu Ömer Daşdemir, "İl Sağlık Müdürlüğü, 112 ve UMKE ekibi olarak, il genelindeki farklı noktalarda etkinlikler düzenliyoruz. Etkinlikler kapsamında polis kontrol noktasında sürücülere, sirenleri açık vaziyetteki ambulanslara geçiş üstünlüğü tanımaları konusunda bilgilendirmede bulunduk." diye konuştu.

Ekipler daha sonra Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi'nde stant kurarak, 112 ve UMKE'nin çalışmaları hakkında vatandaşları bilgilendirdi.