Tatvan'da yaşlıların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu"nca karşılanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'da yaşlıların ihtiyaçları 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor - Son Dakika

Tatvan'da yaşlıların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu"nca karşılanıyor

12 dakika önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların market, eczane ve benzeri ihtiyaçları Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nca karşılanıyor.

Tatvan'da yaşlıların ihtiyaçları

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların market, eczane ve benzeri ihtiyaçları Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nca karşılanıyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, evlerinden çıkamayan kronik hastalığı olan ve 65 yaş üstündeki bireylerin ihtiyaçlarının "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince giderildiği belirtildi.

Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Sosyal Hizmet Merkezi ekiplerinin söz konusu vatandaşları evlerinde ziyaret ettiği kaydedilen açıklamada, "Bu amaçla vatandaşlarımızı ziyaret eden kurum çalışanlarımız, vatandaşlarımıza kimliklerini ibraz etmektedirler. Vatandaşlarımız bu konuda Tatvan Belediyesini 153, acil sağlık 112, emniyet 155, Jandarma 156 numaralarından bize ulaşarak yardım talep edebilirler." denildi.

Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:36 Kaynak: AA

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